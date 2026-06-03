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3 июня 2026
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Происшествия

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Уголовное дело за пьяную езду заработал 19-летний житель Карелии

В Беломорске молодой мужчина повторно попался в нетрезвом виде за рулем
Пьяный водитель
Фото полиции Беломорска

В Беломорске сотрудники дорожной полиции на днях остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen Passat. Водитель, мужчина 2007 года рождения, вызвал подозрения у стражей порядка, сообщает паблик полиции города.

Медицинское освидетельствование подтвердило догадки полицейских - молодой человек был пьян. Далее выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Дальнейшую судьбу фигуранта решит суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемого в имущественном преступлении разыскивают в Петрозаводске.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Коты пропали из перевернувшейся машины на трассе в Карелии

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