Вандалы повредили украшение на входе в кофейню в центре Петрозаводска

Цветочная композиция чем-то не угодила ночным хулиганам

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Цветочная композиция, украшающая вход в кофейню в Петрозаводске, чем-то не угодила хулиганам. Цветки вместе с зелеными листьями были сорваны. Украшение с частью сетки бросили неподалеку на асфальт. Возможно, хулиганы и унесли бы цветки дальше, будь они живыми.

Владельцы кофейни просмотрят записи с камер наблюдения, чтобы найти тех, кому красота помешала.

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Инцидент произошел в ночь на 3 июня на улице Анохина, сообщает паблик «Живой Петрозаводск». Владельцы кофейни надеются, что у вандалов проснется совесть, и они свяжутся с ними, чтобы возместить убытки, дабы не доводить дело до уголовной или административной статьи.