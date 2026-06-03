До 18 градусов тепла пообещали 4 июня в Карелии

Местами в республике пройдут дожди

фото «Петрозаводск говорит»

В четверг в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +4, +9, на востоке местами до 0, днем +18, +23, местами у водоемов +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +18;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +9, днем +18;

В Олонце ночью +11, днем +23;

В Пудоже ночью +8, днем +20;

В Сегеже ночью +10, днем +17;

В Сортавале ночью +10, днем +19;

В Суоярви ночью +9, днем +21.