Жилищное строительство в Петрозаводске покатилось под уклон

Больше половины карельских предприятий оказались в числе убыточных

Фото: Антонина Кябелева

Недавно опубликованный статистический сборник о социально-экономическом положении городов и районов Карелии за январь-март 2026 года не дает повода для оптимизма. Во всяком случае, многие важные статистические показатели свидетельствуют о том, что в республике не удалось принципиально изменить негативные тенденции в экономической и социальной сферах.

Согласно данным Карелиястат, в январе-марте 2026 года оборот организаций в фактически действующих ценах увеличился всего на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше других выглядит Лахденпохский район, где оборот организаций увеличился в 1,6 раза. В Петрозаводске рост составил 18,1%. Зато в важном для экономики Карелии Костомукшском районе этот показатель сократился на 17,8%. Снижение оборота организаций зафиксировано в Медвежьегорском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском, Лоухском, Кондопожском, Прионежском и Пряжинском районах. Причем в Лоухском районе он сократился на 57%.

Промышленное производство в январе-марте 2026 года сократилось на 15,5%, если сравнивать с первыми тремя месяцами не самого удачного 2025 года. В Костомукшском районе спад промышленного производства составил 20,1%.

Правда, есть несколько «оазисов», где специалисты Карелиястат зафиксировали рост: Лахденпохский район — в 2 раза, Петрозаводск — на 20,3%, Калевальский район — на 11,2%, Олонецкий район — на 6,6%.

Добыча полезных ископаемых за три месяца 2026 года сократилась на 23,2%, обрабатывающие производства показали снижение на 19,7%, а производство необработанных лесоматериалов уменьшилось на 9,6%.

Стабильный рост демонстрируют только производство электроэнергии, газа, сферы водоснабжения, сбора и утилизации отходов.

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Если перейти в область пищевой промышленности и сферу сельского хозяйства, то здесь ситуация несколько лучше. Производство обработанного молока увеличилось на 5,2%, сырого молока - на 1,9%, производство скота и птицы на убой — на 8,8%, Правда, производство мяса крупного рогатого скота и свинины сократилось на 21,1%, а выпуск хлебобулочных изделий снизился на 7%.

В сфере строительства дела тоже выглядят не самым лучшим образом. Во всяком случае, если смотреть глазами официальной статистики. Объем строительных работ и услуг в январе-марте 2026 года снизился сразу на 35,9%, если сравнивать с первыми тремя месяцами 2025 года.

Спад особенно заметен в Петрозаводске, где объем строительных работ сократился на 60,2%. Учитывая, что Петрозаводск в строительной сфере Карелии занимает лидирующее положение, то не удивительно, что карельская столица потянула вниз всю отрасль.

Жилищное строительство хоть и снизилось, но незначительно — в целом по Карелии на 3,7%. Зато в Петрозаводске строительство жилых домов «рухнуло» почти на 60%. Самые хорошие показатели продемонстрировал Медвежьегорский район, где объемы строительства жилых домов выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует помнить, что в статистические показатели попадает и жилье, возведенное самими гражданами.

Оборот розничной торговли за первые три месяца 2026 году в сопоставимых ценах увеличился на 3,5%. В Пряжинском районе он вырос на 16,5%. Это самый высокий рост в Карелии. Снижение оборота розничной торговли замечено только в Муезерском районе — на 2,1%. В Петрозаводске, удельный вес которого в общереспубликанском обороте занимает 58,9%, этот показатель вырос на 2%.

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На 1 апреля 2026 года в Карелии количество предприятий и организаций составило 15 204. За год оно сократилось на 4%.

Если сравнивать цены на товары и услуги в марте 2026 года с ценами годом ранее, то они выросли на 5,6%.

Больше всего подорожали алкоголь — на 9,6% и услуги— на 9%. Непродовольственные товары выросли в цене всего на 2,3%, а продовольственные — на 5,9%

Печально выглядят статистические показатели, связанные с финансовым положением организаций. За два месяца 2026 года убытки превысили прибыль организаций на 675 миллионов рублей. На этом фоне Петрозаводск выглядит благополучно, где сальдированный результат (прибыль минус убытки) составил 1,2 миллиарда рублей. Самый печальный финансовый результат у организаций Сегежского района, которые за два месяца сработали с минусом 1,1 миллиарда рублей. Ушли в финансовое пике предприятия Костомукшского, Медвежьегорского, Сортавальского, Суоярвского, Кондопожского, Лоухского, Прионежского и Пряжинского районов.

Доля убыточных предприятий в Карелии составила 54,8%, что тоже может означать начало крайне тревожного тренда для бизнеса, постепенно скатывающего в финансовую яму. Для сравнения, в 2025 году доля убыточных предприятий в Карелии составила 49,2%. Тогда это был самый высокий показатель по Северо-Западному федеральному округу.

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При этом в Медвежьегорском районе 80% организаций попали в разряд убыточных, в Прионежском районе таких — 90%, а в Кондопожском и Суоярвском районах, если верить официальной статистике, прибыльных предприятий вообще не осталось.

Естественно, неблагополучная ситуация в бизнесе оказывает свое влияние на рынок труда. На 1 апреля 2026 года на учете в службе занятости состояло 2 463 гражданина, из которых статус безработного имели 1 846 человек. За год в Карелии количество граждан, официально имеющих статус безработного, увеличилось на 13,4%. В Петрозаводске количество безработных увеличилось на 27,2%, в Лахденполхском районе их стало в 2,3 раза больше, а в Медвежьегорском районе в 1,9 раза. А вот самое существенное снижение количества безработных — на 54,3% — произошло в Суоярвском районе.

Предприятия республики предлагают 4 530 вакансий. На 1 апреля 2026 года в среднем по Карелии на 10 заявленных вакансий претендовали 5 человек. Для сравнения, на 1 января 2026 года на 10 вакансий приходилось 4 соискателя, в 2024 году — 3 человека.

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Самая высокая конкуренция среди ищущих работу наблюдается в Лоухском районе, где на 10 вакансий претендуют 12 человек. В Лахденпохском районе на 10 вакансий приходится 11 соискателей, в Медвежьегорском — 10 граждан. В Петрозаводске на 10 свободных мест приходится 8 граждан, не имеющих работы и желающих ее найти. В этом смысле самым благополучным для безработных граждан местом является Сортавальский район, где на 10 вакансий приходится всего 1 соискатель.

Официальная статистика рисует в целом картину системного экономического неблагополучия, которое захватывает все новые сферы. Крайне тревожно выглядит ухудшение финансовой устойчивости предприятий, рост числа убыточных организаций, сокращение объемов промышленного производства и, как следствие, проблемы на рынке труда.