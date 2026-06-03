Ужасным началом дня назвали популярный завтрак

Врач посоветовал не есть по утрам тосты с маслом и колбасой

Фото "Петрозаводск говорит"

Один популярный вид завтрака можно считать ужасным началом дня, ведь он может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал диетолог Лиус Миральес, его слова приводит «Лента.ру».

Самым вредным завтраком Миральес назвал тосты с маслом, дополненные колбасой и чашкой кофе. Врач порекомендовал отказаться от этих блюд с утра. Такой завтрак доставляет в организм рафинированную муку и ультрапереработанные продукты, которые считаются вредными. Их употребление может привести к скачку уровня инсулина в крови, к повышению тревожности и быстрому возникновению чувства голода. Также на протяжении всего дня человека может беспокоить вздутие живота.

Постоянный прием по утрам тостов с маслом и колбасой грозит возникновением гормональных нарушений, предупредил специалист.

Ранее сообщалось о том, что некоторым россиянам стоит отказаться от мороженого.