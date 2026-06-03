В Кондопожском районе откроют завод по добыче и переработке камня

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и компанией – инвестором состоялось на полях Петербургского международного экономического форума. Проект реализует ООО «СТР»

Фото: Министерство экономического развития Республики Карелия

Соглашение предполагает создание вблизи железнодорожной станции Мянсельга в Кондопожском районе предприятия по добыче и переработке габбро-диабаза. Проектная мощность – 2 млн тонн щебня в год. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.

Это еще один крупный инвестиционный проект по добыче карельского щебня, который позволит создать 300 рабочих мест и принесет новые налоги в карельский бюджет. Горнопромышленный комплекс – это драйвер развития экономики региона, поэтому мы заинтересованы в его развитии и буквально "болеем" за каждое наше производство,

– отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

ООО «СТР» входит в группу компаний «Техностром», которая занимается производством и продажей асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии, вибропрессованных изделий, сухих строительных смесей и нерудных материалов.

Инвестор планирует за счет собственных средств построить железнодорожный путь для транспортировки сырья и продукции, он будет примыкать к основной железной дороге. Проектным решением, которое было одобрено в 2026 году при поддержке Правительства Карелии, предусмотрено удлинение существующих приемо-отправочных путей, строительство выставочных и погрузочного пути, а также стоянки для локомотивов.

Такая транспортная система обеспечит бесперебойную поставку сырья и комплектующих, позволит оперативно отгружать готовую продукцию, снизит логистические издержки.

Сейчас идет этап проектирования и план-экспертиза. Следующей весной начнем строительство. Вторым этапом планируем сделать автодорогу для обеспечения отгрузки водным транспортом, чтобы расширить географию поставок,

– рассказал генеральный директор АО «Техностром» Валерий Серов.