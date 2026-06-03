Рядом с Онежскими петроглифами откроют парк туризма и отдыха

Современный всесезонный парк туризма и отдыха появится в поселке Шальский Пудожского района. На его территории планируют построить 18 комфортабельных домов с номерным фондом 90 единиц, ресторан и другие объекты.
Гости парка смогут воспользоваться арендой мест для автокемперов, отправиться на конные и велопрогулки, арендовать баню и гриль-домик, взять напрокат спортивный инвентарь и специализированную технику. На территории комплекса планируют проводить фестивали, праздники, гастрономические мероприятия и спортивные активности.
Проект дает толчок развитию территории, которая до недавнего времени оставалась в стороне от туристического присутствия. Уверен, новый гостевой комплекс будет пользоваться большой популярностью. Радует, что вслед за нашими бюджетными инвестициями в создание туристической инфраструктуры приходит частный инвестор. Это позволит предоставить посетителям Онежских петроглифов весь спектр современных услуг, будет способствовать развитию смежных отраслей экономики и укрепит имидж Карелии как перспективного направления для внутреннего туризма,
– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Напомним, по инициативе Главы Карелии в Пудожском районе идет строительство моста через реку Сустрежа, который сделает удобным подъезд к Онежским петроглифам. В июле этого года работы планируют завершить. Следующим этапом станет ремонт автодороги от деревни Каршево до местечка Бесов Нос. В 2028 году здесь будет построен современный визит-центр.
Проект по созданию парка реализует ООО «Шале в Шале». Компания планирует инвестировать в него более 300 млн рублей. Для нового комплекса определен участок, который сдан в длительную аренду.
Участок уникальный по своей красоте и расположению – рядом с объектом ЮНЕСКО и Водлозерским национальным парком. Мы со своей стороны гарантируем его сохранность, чистоту, порядок и выполнение всех своих обязательств,
– сказал Максим Муравьев.
Приступить к строительству гостевого комплекса «Шале в Шала» планируют уже в этом году. Создание нового объекта туристической инфраструктуры позволит создать более 20 рабочих мест.