Спортсмены-пенсионеры соревнуются друг с другом в Петрозаводске

Сегодня, 3 июня, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой торжественно открылся республиканский этап XI Спартакиады пенсионеров. Спортивный праздник собрал более 100 спортсменов серебряного возраста со всех районов республики.
В соревнованиях участвуют 14 сборных команд. Спортсмены соревнуются в плавании, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, а также выполнят нормативы комплекса ГТО.
Организаторами состязаний выступили Центр спортивной подготовки Карелии и региональное отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола».
По итогам соревнований сформируют спортивную делегацию, которая в сентябре представит Карелию на Всероссийских соревнованиях в Пензе.