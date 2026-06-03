Спортсмены-пенсионеры соревнуются друг с другом в Петрозаводске

В столице стартовала летняя Спартакиада пенсионеров Карелии

Фото: Петрозаводский городской Совет

Сегодня, 3 июня, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой торжественно открылся республиканский этап XI Спартакиады пенсионеров. Спортивный праздник собрал более 100 спортсменов серебряного возраста со всех районов республики.



В соревнованиях участвуют 14 сборных команд. Спортсмены соревнуются в плавании, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, а также выполнят нормативы комплекса ГТО.

Image фото: Петрозаводский городской Совет

Организаторами состязаний выступили Центр спортивной подготовки Карелии и региональное отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола».



По итогам соревнований сформируют спортивную делегацию, которая в сентябре представит Карелию на Всероссийских соревнованиях в Пензе.