 Перейти к основному содержанию
3 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

62

Спортсмены-пенсионеры соревнуются друг с другом в Петрозаводске

В столице стартовала летняя Спартакиада пенсионеров Карелии
спартакиада_пенсионерыБА
Фото: Петрозаводский городской Совет

Сегодня, 3 июня, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой торжественно открылся республиканский этап XI Спартакиады пенсионеров. Спортивный праздник собрал более 100 спортсменов серебряного возраста со всех районов республики.

В соревнованиях участвуют 14 сборных команд. Спортсмены соревнуются в плавании, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, а также выполнят нормативы комплекса ГТО.

спартакиада_пенсионерыБА
фото: Петрозаводский городской Совет

Организаторами состязаний выступили Центр спортивной подготовки Карелии и региональное отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола».

По итогам соревнований сформируют спортивную делегацию, которая в сентябре представит Карелию на Всероссийских соревнованиях в Пензе.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Свидетель по уголовному делу заявил об угрозе безопасности

Метки