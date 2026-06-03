Карелия войдет в кластер беспилотных систем

О том, что в Северо-Западном округе появится первый кластер беспилотных систем, стало известно в ходе стартовавшего сегодня, 3 июня, Петербургского экономического форума.
К проекту присоединились Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Карелия, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем, пишет "Газета СПб РУ" со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова.
Беспилотные системы можно использовать в мониторинге лесов, объектов энергетики и транспорта. Также дроны пригодятся в сельском хозяйстве, портовой деятельности, арктических проектах и на Северном морском пути.
Кластер привлечет инвестиции, разовьет научно-производственные центры, подготовит кадры и укрепит технологическую независимость регионов.