Петрозаводчанка украла из сейфа десятки тысяч рублей

В столице Карелии сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из сейфа

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже 88 тысяч рублей из сейфа в одном из продуктовых магазинов, сообщили в МВД по РК.

Оперативникам удалось установить, что к преступлению причастна 38-летняя сотрудница, недавно устроившаяся в магазин. Женщина признала вину.

Сообщается, что в свой выходной она дождалась окончания смены, зашла в магазин, нашла ключ от сейфа и взяла деньги, часть из которых потратила на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.