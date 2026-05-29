Петрозаводчанка украла из сейфа десятки тысяч рублей

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже 88 тысяч рублей из сейфа в одном из продуктовых магазинов, сообщили в МВД по РК.
Оперативникам удалось установить, что к преступлению причастна 38-летняя сотрудница, недавно устроившаяся в магазин. Женщина признала вину.
Сообщается, что в свой выходной она дождалась окончания смены, зашла в магазин, нашла ключ от сейфа и взяла деньги, часть из которых потратила на личные нужды.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.