Россиянам назвали симптомы серьезных проблем с сердцем

Несколько признаков сигнализируют о том, что нужно пройти обследование

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале назвала три красных флага, которые указывают на проблемы с сердцем.

По словам Елены Малышевой, распознать патологии, негативно влияющие на водитель ритма сердца - участок миокарда, который отвечает за то, чтобы орган правильно сокращался, можно по трем признакам.

Это головокружение, потеря сознания, редкий пульс. Эти красные флаги указывают на необходимость установки кардиостимулятора. Малышева посоветовала пройти обследование и сделать ЭКГ.

Ранее мы писали, что жительница Карелии стала участницей передачи с Малышевой.