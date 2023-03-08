Людей спасали через окна из горящего дома в Карелии

Сегодня в 13:28 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в поселке Эссойла. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали пятеро специалистов. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир. Из дома были эвакуированы пять человек, трое спасены. Люди выбирались из здания через окна.

В 13:46 пожар удалось ликвидировать. Подробности происшествия выясняются. // Фото ОПС по Пряжинскому району