24 августа 2023, 10:14
Людей предупредили о взрывах в Кондопожском районе
Местных жителей попросили не подходить к опасной зоне рядом с карьером
Взрывные работы пройдут 25 августа, в пятницу, на территории Кондопожского района. Об этом предупредили в паблике администрации ВКонтакте.
Взрывать будут в карьере «Суна» в период с 09:00 до 20:00. Перед взрывами прозвучит сирена, запустят сигнальные ракеты.
Опасная зона составит полкилометра, людей просят не подходить к этому месту. // фото: rawpixel/ freepik.com