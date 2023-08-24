Людей предупредили о взрывах в Кондопожском районе

Взрывные работы пройдут 25 августа, в пятницу, на территории Кондопожского района. Об этом предупредили в паблике администрации ВКонтакте.

Взрывать будут в карьере «Суна» в период с 09:00 до 20:00. Перед взрывами прозвучит сирена, запустят сигнальные ракеты.

Опасная зона составит полкилометра, людей просят не подходить к этому месту. // фото: rawpixel/ freepik.com