27 марта 2025, 17:50
Любители зимнего плавания привезли в Карелию ворох наград
«Кубок Арктики» собрал более 200 спортсменов из более чем 40 регионов России
фото с VK-страницы Анны Лопаткиной
Моржи из 43 российских регионов состязались в Заполярье.
Спортсмены из Карелии не остались в стороне. Участники клуба «Виктория», среди которых была и карельский депутат Анна Лопаткина, завоевали награды.
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Арктики» прошел в Мурманске. Состязания собрали около 270 участников.
Анна Лопаткина завоевала четыре серебряные медали, у двух коллег по клубу – пять золотых и одна серебряная награда.