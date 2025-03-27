27 марта 2025, 17:50
Спорт

Любители зимнего плавания привезли в Карелию ворох наград

«Кубок Арктики» собрал более 200 спортсменов из более чем 40 регионов России
члены клуба Виктория
фото с VK-страницы Анны Лопаткиной

Моржи из 43 российских регионов состязались в Заполярье.

Спортсмены из Карелии не остались в стороне. Участники клуба «Виктория», среди которых была и карельский депутат Анна Лопаткина, завоевали награды.

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Арктики» прошел в Мурманске. Состязания собрали около 270 участников.

Анна Лопаткина завоевала четыре серебряные медали, у двух коллег по клубу – пять золотых и одна серебряная награда.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
мурманск
медали
моржи
зимнее плавание