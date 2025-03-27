Любители зимнего плавания привезли в Карелию ворох наград

Моржи из 43 российских регионов состязались в Заполярье.

Спортсмены из Карелии не остались в стороне. Участники клуба «Виктория», среди которых была и карельский депутат Анна Лопаткина, завоевали награды.

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Арктики» прошел в Мурманске. Состязания собрали около 270 участников.

Анна Лопаткина завоевала четыре серебряные медали, у двух коллег по клубу – пять золотых и одна серебряная награда.