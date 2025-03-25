Чемпионат и первенство мира по полиатлону стартовали в Карелии

В Кондопоге стартовали чемпионат и первенство мира по полиатлону. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, в нашу республику съехались более 100 спортсменов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Мавритании и России. В составе команды России выступают полиатлонисты из 15 регионов, в том числе, и из Карелии.

Первый вид программы - силовая гимнастика. Также будут определены лучшие в стрельбе из пневматической винтовки, в лыжной гонке и лыжной эстафете.