25 марта 2025, 10:45
Чемпионат и первенство мира по полиатлону стартовали в Карелии
Спортсмены из восьми стран съехались в Кондопогу
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"
В Кондопоге стартовали чемпионат и первенство мира по полиатлону. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
По данным источника, в нашу республику съехались более 100 спортсменов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Мавритании и России. В составе команды России выступают полиатлонисты из 15 регионов, в том числе, и из Карелии.
Первый вид программы - силовая гимнастика. Также будут определены лучшие в стрельбе из пневматической винтовки, в лыжной гонке и лыжной эстафете.