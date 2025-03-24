24 марта 2025, 07:29
Спорт

Карельский спортсмен стал чемпионом России по киокусинкай

Тимофей Петров стал чемпионом и получил шанс отправиться на мировое первенство
каратисты
фото vk.com/csp_ptz?w=wall-170647876_12920

Карельские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по киокусинкай в Москве.

Команда в составе Тимофея Петрова, Жанны Долгополовой и Оксаны Долгополовой завоевала серебро в дисциплине «ката-группа мужчины и женщины». А спортсмен Центра спортивной подготовки Карелии Тимофей Петров стал чемпионом, завоевав золотую медаль.

В командном зачете Карелия заняла первое место. Карельские каратисты прошли отбор для участия в кубке мира.

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Метки: 
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