24 марта 2025, 07:29
Карельский спортсмен стал чемпионом России по киокусинкай
Тимофей Петров стал чемпионом и получил шанс отправиться на мировое первенство
фото vk.com/csp_ptz?w=wall-170647876_12920
Карельские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по киокусинкай в Москве.
Команда в составе Тимофея Петрова, Жанны Долгополовой и Оксаны Долгополовой завоевала серебро в дисциплине «ката-группа мужчины и женщины». А спортсмен Центра спортивной подготовки Карелии Тимофей Петров стал чемпионом, завоевав золотую медаль.
В командном зачете Карелия заняла первое место. Карельские каратисты прошли отбор для участия в кубке мира.