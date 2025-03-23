Конькобежка из Карелии взяла медаль всероссийских соревнований

Спортсменка из Карелии Анфиса Васькова завоевала медаль на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, которые проходят в эти дни в Коломне.

Как сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия», наша землячка по сумме спринтерского многоборья сумела подняться на третью ступеньку пьедестала почета. Таким образом, ей досталась бронзовая медаль.

Соревнования на призы заслуженного мастера спорта Валерия Муратова состоялись 22-23 марта в Московской области.