Пловец из Карелии произвел фурор на первенстве Северо-Запада

Сборная команда Карелии успешно выступила на чемпионате и первенстве Северо-Запада по плаванию. Окружные соревнования состоялись в Кингисеппе в Ленинградской области, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наши спортсмены привезли домой 19 наград, среди них девять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. Честь республики защищали пловцы из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи.

На чемпионате Северо-Запада успешнее всех выступил мастер спорта Эрик Малки. Он взял одно золото и одно серебро.

В первенстве округа среди юношей настоящий фурор произвел кандидат в мастера спорта Даниил Меньшиков. На его счету пять золотых медалей и одна бронза.

В первенстве Северо-Запада среди юниоров высшую награду завоевали Александр Афонин и Сергей Сафонов.