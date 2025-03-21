21 марта 2025, 08:17
Карельские легкоатлетки взяли золото всероссийских соревнований
Команда из нашей республики успешно выступила в Казани
Фото: unsplash.com / Joshua Golde
Юные спортсменки из Карелии успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», которые проходят в эти дни в Казани. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
По данным источника, сборная команда девочек 2014-2015 годов рождения в первый день турнира выиграла золото в эстафете 4 по 100 метров. За нашу команду бежали Екатерина Туманова, Ирма Варенцова, Дарья Медведева и Анастасия Симакова.
Анастасия Симакова также взяла серебряную медаль в секторе прыжков в высоту.