Карельские легкоатлетки взяли золото всероссийских соревнований

Юные спортсменки из Карелии успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», которые проходят в эти дни в Казани. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, сборная команда девочек 2014-2015 годов рождения в первый день турнира выиграла золото в эстафете 4 по 100 метров. За нашу команду бежали Екатерина Туманова, Ирма Варенцова, Дарья Медведева и Анастасия Симакова.

Анастасия Симакова также взяла серебряную медаль в секторе прыжков в высоту.