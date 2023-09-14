Любитель пьяной езды не угомонился после лишения прав

Водителя в Прионежском районе остановили инспекторы ДПС и выявили признаки алкогольного опьянения. Оказалось, что это нарушитель со стажем, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в июне этого года. Жителя района отстранили от управления за пьяное вождение. Оказалось, 30-летний мужчина раньше уже попадался нетрезвым за рулем.

Его за это на полтора года лишали прав и штрафовали. На этот раз возбудили уголовное дело.

Обвиняемый признался, что выпил несколько банок пива и поехал кататься по поселку с приятелями. Материалы дела направили в суд. // фото: Lukas Rychvalsky/pexels.com