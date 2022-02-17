Любарского спросили о ведьмах и ворожеях, он ответил, где живет маг

Пользователи «ВКонтакте» задали сити-менеджеру Владимиру Любарскому необычный вопрос. Его просили подсказать, где в окрестностях Петрозаводска, обитали обладательницы магических способностей. О необычном обращении градоначальник рассказал в своем аккаунте.

«…сегодня к Вам с необычной просьбой, может советом. Не подскажите ли, где в деревнях близ Петрозаводска, заброшенных деревень ныне, может ведьмы какие или ворожеи жили?»

Градоначальник признался, что не знает, где можно было раньше встретить ворожею, но рассказал, что в Соломенном есть маг.

«…читал, что в Соломенном все еще живет, как минимум, одна колдунья – правда сама себя она называла белым магом. Несколько лет назад про нее активно писали карельские СМИ», - подсказал Любарский и посоветовал обратиться к ней. (фото pixabay.com, asundermeier)