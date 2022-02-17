Весной площадки в детсадах Петрозаводска могут уйти под воду

В детских садах столицы Карелии снег убирают дворники, но никто его не вывозит. Горожане беспокоятся, что весной все площадки, на которых играют дошколята, просто утонут.

Оказалось, действующий муниципальный контракт не предусматривает вывоз снежных масс с территории образовательных организаций. Об этом в своем аккаунте сообщил сити-менеджер Владимир Любарский в ответ на одно из обращений, поступивших ему во «ВКонтакте».

«Добрый день. Снег из города вывозится, спасибо большое. Подскажите, планируется ли вывоз снега с территорий детских садов. Сейчас дворники очень хорошо его складируют в углах. Но весной все это потечет и затопит на месяц детские площадки для прогулок»,

- написала петрозаводчанка мэру.

Любарский признал, что проблема есть, а ситуация упирается в действующий контракт с «ТехРентом» на уборку улично-дорожной сети карельской столицы, который не предусматривает вывоз снега с территорий образовательных организаций.

«Самостоятельный вывоз снега дворником за ограждение (например, на территорию рядом расположенного жилого дома) невозможен в виду объемов, а также возможного штрафа от гос. комитета по жилищному надзору», - написал градоначальник. При этом, отметив, что для централизованного вывоза снега с территорий образовательных учреждений в бюджете города должны предусматриваться деньги. По его словам, на сегодняшний день ситуация не самая простая. Он обещал, что мэрия будет работать в этом направлении и думать, как решать проблему. (фото pixabay.com, ThorstenF)