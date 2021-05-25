Любарский вместе с горожанами пробежит полумарафон в Петрозаводске

Градоначальник Владимир Любарский стал амбассадором пятого всероссийского полумарафона в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик «RunKarjala - серия стартов Карьяла».

Спортивный фестиваль ЗаБег.рф пройдет в ближайшее воскресенье, 30 мая. Мэр выйдет на дистанцию вместе с сотнями горожан.

Участники спортивного праздника пробегут дистанции на 21,1 км; 10 км; 5 км; 1 км. состоится и детский забег для детей 2-5 лет. Трасса пройдет по историческому центру Петрозаводска.

Кроме бега можно принять участие и в скандинавской ходьбе.

Старт фестиваля в 08:00. Забег на дистанцию 1 км – 08:30. Забеги на 5, 10 и 21,1 км – 09:00. Детские забеги – 11:30.

Полумарафон одновременно пройдет в 85 регионах страны. (фото vk.com)