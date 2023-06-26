Любарский уходит сегодня и дал наказ чаще убирать мусор

На планерном совещании в петрозаводской администрации 26 июня сообщили, что на праздник города, который прошел в карельской столице в минувшие выходные, через рамки, установленные в районе набережной, прошло 58 тысяч человек.

За прошедшую неделю в карельской столице произошло 6 пожаров, из которых два - в жилых домах. За неделю случилось 7 ДТП, в которых пострадало 8 человек, в том числе один ребенок.

На Ключевой в пруду Каменный бор утонул молодой человек. По вопросам транспортного обслуживания от жителей поступило 33 обращения, по вопросам вывоза мусора 39 обращений, из которых 21 жалоба была связана с тем, что ТБО не вывозятся вовремя.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, чьи полномочия заканчиваются сегодня, заметил, что необходимо чаще убирать мусор в урнах возле так называемой вертолетной площадки, которая расположена напротив ЖК «Аквамарин».

На планерном совещании сообщили также, что начался капитальный ремонт школы № 3, которая расположена на Ключевой. В настоящий момент рабочие приступили к ремонту кровли, что обойдется бюджету в 30 миллионов рублей. В это году планируется заменить окна и укрепить несущие конструкции фундамента. Общая стоимость капитального ремонта школы оценена в 0,5 млрд рублей. // фото: администрация Петрозаводска