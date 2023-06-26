26 июня 2023, 10:18
Общество

Верховный суд: тариф на тепло для предприятий Приладожья завышен

Верховный суд Карелии удовлетворил иск прокуратуры к Госкомитету по ценам и тарифам РК, признав повышение тарифа в Приладожье незаконным

Депутаты карельского парламента Александр Федичев и Мария Гоголева обратились в республиканскую прокуратуру с запросом относительно обоснованности повышения ООО «Петербургтеплоэнерго» тарифов для юридических лиц. В первую очередь, по словам парламентариев, они старались отстоять интересы учреждений самых незащищенных сфер (образования, медицины, культуры). И вот появилось долгожданное решение: Верховный суд признал повышение тарифа незаконным. 

«Мы решили не останавливаться на достигнутом: добиться пересмотра, а вслед за этим и перерасчета действующего с декабря прошлого года тарифа не только для предприятий и учреждений, но и для всех жителей Приладожья",

- отметил Александр Федичев.

Как только на руках будут все необходимые судебные решения и аудиторские заключения, обещает депутат, он приступит к подготовке коллективного иска жителей Приладожья к республиканскому Госкомитету по ценам и тарифам. Подробнее читайте в нашем материале. // Фото: Елена Малишевская. 

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новости Карелии
Северное Приладожье
газификация приладожья
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