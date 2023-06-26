Верховный суд: тариф на тепло для предприятий Приладожья завышен

Депутаты карельского парламента Александр Федичев и Мария Гоголева обратились в республиканскую прокуратуру с запросом относительно обоснованности повышения ООО «Петербургтеплоэнерго» тарифов для юридических лиц. В первую очередь, по словам парламентариев, они старались отстоять интересы учреждений самых незащищенных сфер (образования, медицины, культуры). И вот появилось долгожданное решение: Верховный суд признал повышение тарифа незаконным.

«Мы решили не останавливаться на достигнутом: добиться пересмотра, а вслед за этим и перерасчета действующего с декабря прошлого года тарифа не только для предприятий и учреждений, но и для всех жителей Приладожья",

- отметил Александр Федичев.

Как только на руках будут все необходимые судебные решения и аудиторские заключения, обещает депутат, он приступит к подготовке коллективного иска жителей Приладожья к республиканскому Госкомитету по ценам и тарифам. Подробнее читайте в нашем материале. // Фото: Елена Малишевская.