Схема движения на площади Гагарина в Петрозаводске изменилась сегодня

С 26 июня, на площади Гагарина в Петрозаводске меняется схема движения. Это связано с началом второго этапа реконструкции тепловой сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Водители могут проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала лишь по центральной полосе. При этом с крайней левой поворот будет разрешен только в направлении Красноармейской улицы.

Около дома № 2 на площади Гагарина из-за сужения проезжей части запрещена остановка. Автомобилистов призывают быть внимательнее. // фото: администрация Петрозаводска