Необоснованные тарифы на теплоэнергию можно победить в суде

Текст: Елена Малишевская

Еще в конце прошлого года депутаты карельского парламента Александр Федичев и Мария Гоголева обратились в республиканскую прокуратуру с запросом относительно обоснованности повышения ООО «Петербургтеплоэнерго» тарифов для юридических лиц. В первую очередь, по словам парламентариев, они старались отстоять интересы учреждений самых незащищенных сфер (образования, медицины, культуры). И вот появилось долгожданное решение: Верховный суд признал повышение тарифа незаконным. Жители Олонецкого района тоже несказанно рады: создан прецедент, они поверили, что эту бездушную машину, выставляющую им огромные счета за тепло, можно победить.

Мы уже рассказывали о том, какие тарифы на теплоэнергию в Олонецком районе, как его жителям приходится, по сути, оплачивать все расходы бизнесменов в лице ООО «Петербургтеплоэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Компания осуществляет свою деятельность на территории четырех районов Северного Приладожья: Олонецкого, Питкярантского, Сотравальского и Лахденпохского. В 2011 году бывшим главой Республики Карелия Александром Худилайненом была утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2012-2015 годы. Однако в эти сроки природный газ не поступил ни в один из районов Приладожья. Позже была принята региональная программа «Газификации Республики Карелия на 2017-2021 годы», в которой были утверждены сроки строительства газопровода – отвода и ГРС Питкяранты, Сортавалы с окончанием работ в 2020 году. Чуда не произошло, и природный газ не появился в этих районах. Далее сроки газификации районов Северного Приладожья вновь были пересмотрены – теперь до 2025 года.

В Олонецкий район природный газ пришел в 2016 году, и с этого времени предприятия и жители района платят за тепло по завышенному тарифу: в него включен и заем, который «Петербургтеплоэнерго» взял в ПАО «Газпром», и проценты по нему. Активисты из Олонца не раз обращались в прокуратуру, другие властные органы, после проверок ФАС тариф снижали незначительно, потом снова повышали.

1 декабря 2022 года Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам утвердил экономически обоснованный тариф на тепловую энергию в размере 5593,07 руб./Гкал, для населения 4045,42 руб./Гкал. Уже более полугода приходят огромные счета: так, за отопление двухкомнатной квартиры по улице К. Либкнехта в Олонце нужно платить более 8 тысяч рублей в месяц. Олончане категорически не согласны с таким подходом при формировании тарифа на тепловую энергию, так как за счет них ООО «Петербургтеплоэнерго» покрывает расходы на другие районы Северного Приладожья, куда еще не пришел природный газ.

А между тем, жители и других районов Приладожья крайне недовольны (мягко говоря) тарифами на тепло. Они видят коммунальные счета и понимают, что еще много лет переплачивать, пока идет этот масштабный проект под названием «газификация». Суммы, которые должны ежемесячно платить предприятия, просто зашкаливают. Интересы сортавальской компании «Земля плюс» в Арбитражном суде взялся представлять адвокат Глеб Суржко. И они это дело выиграли.

"Первоначально мы оспорили в прокуратуре решение Госкомитета по тарифу для юридических лиц (они туда включили все убытки «Петербургтеплоэнерго», которые тот предъявил бюджету). Прокуратура вынесла представление. Комитет тогда прикрылся определением Арбитражного суда Карелии. В суде его оспорил Глеб Суржко от имени сортавальского предприятия. Ну а теперь Верховный суд отменил и само решение комитета по заявлению прокуратуры Карелии. Мы решили провести аудит тарифа для населения, потом дальше пойдем в суд",

- рассказал депутат Александр Федичев.

Интересно, что сумму убытков в 56,8 миллиона рублей ООО «Петербургтеплоэнерго» изначально, действительно, предъявило бюджету - и Арбитражный суд постановил их выплатить. Однако затем предприятие вдруг отозвало исполнительный лист, так и не дождавшись от карельского правительства возмещения убытков. В результате суд «переложил» все убытки «Петербургтеплоэнерго» на потребителей.

"Легче всего было получить всю сумму издержек с бюджета - есть постановление суда, через три месяца получаете деньги от минфина, и все. Чем ждать много лет, пока средства соберут с населения через тариф. Очень похоже на «договорняк» между правительством и «Петербургтеплоэнерго»,

- говорят участники судебного процесса.

Благодаря вмешательству депутатов и прокуратуры удалось снять с юридических лиц Приладожья это бремя завышенных тарифов на тепло. Александр Федичев отмечает, что победа в Верховном суде – только промежуточный успех, и надо идти дальше, добиваться справедливых тарифов на теплоэнергию для всех жителей Северного Приладожья.

«Мы решили не останавливаться на достигнутом: добиться пересмотра, а вслед за этим и перерасчета действующего с декабря прошлого года тарифа не только для предприятий и учреждений, но и для всех жителей Приладожья. Вынесенное Верховным судом Карелии решение позволяет нам с оптимизмом смотреть на эту очень серьезную задачу».



Как только на руках будут все необходимые судебные решения и аудиторские заключения, обещает депутат, он приступит к подготовке коллективного иска жителей Приладожья к республиканскому Госкомитету по ценам и тарифам.

Эта история про то, что только совместными усилиями депутатов, юристов, активистов можно в нашей стране добиться справедливости. Хорошо, что в принципе можно. Плохо, что усилия надо приложить титанические. // Фото: Илья Тимин, Елена Малишевская, группа «Республика Карелия», группа «Чтобы лучше было жить» в ВК.