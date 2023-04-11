В Карелии продолжаются споры вокруг тарифов на тепло

Текст и фото: Антонина Кябелева

В марте 2023 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Арбитражного суда Республики Карелия, которое касалось того, каким образом возместить ООО «Петербургтеплоэнерго» убытки, возникшие из-за применения экономически необоснованных тарифов. История эта интересна, прежде всего, тем, насколько не защищены от произвола чиновников потребители, и сколь запутанным является процесс формирование тарифов. В зависимости от желания чиновников убытки можно возместить за счет бюджета, а можно переложить их на плечи потребителей.

ООО «Петербургтеплоэнерго» занимается отоплением Олонецкого, Лахденпохского, Питкярантского и Сортавальского районов. В апреле 2022 года компания выиграла суд у карельского госкомитета по ценам и тарифам о взыскании убытков в сумме 56,8 миллиона рублей из-за того, что был установлен экономически необоснованный тариф на тепловую энергию. Согласно решению Арбитражного суда РК, в пользу ООО «Петербургтеплоэнерго» было взыскано 56,8 миллиона рублей. Компания получила исполнительный лист на принудительное исполнение судебного решения.

До определенного момента ситуация развивалась по обычному в таких случая алгоритму. Питерская компания, доказав свою правоту в суде, получила исполнительный лист. Ей оставалось только дождаться, когда из республиканского бюджета закроют долг. Но неожиданно события пошли по странному сценарию.

В октябре 2022 года ООО «Петербургтеплоэнерго» вдруг отозвало исполнительный лист, так и не дождавшись от карельского правительства возмещения убытков. 17 октября 2022 года исполнительный лист был возвращен питерской компании, так сказать, без удовлетворения. За несколько дней до этого - 13 октября 2022 года - госкомитет по ценам и тарифам принял постановление, согласно которому в тариф ООО «Петербургтеплоэнерго» были включены убытки в размере 56,8 миллиона рублей. Фактически в госкомитете приняли решение, что убытки перед коммерческой организацией компенсируют не из бюджета, а за счет потребителей тепловой энергии, которым придется оплачивать увеличенный счет. В данном случае речь идет не о тарифах для населения, а о тарифах для юридических лиц.

Согласно постановлению от 13 октября 2022 года, тарифы для «Петербургтеплоэнего» дополнительно увеличили с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Если сравнивать стоимость одной гигакалории для потребителей, то в ноябре 2022 года она подскочила сразу на 30 процентов к первому полугодию 2022 года.

Подобное тарифное регулирование не устроило республиканскую прокуратуру, которая 2 декабря 2022 года направила в госкомитет представление об устранении нарушений законодательства. В документе отмечалось, что неправомерно было включать в необходимую валовую выручку (НВВ) взысканных судом убытков ООО «Петербургтеплоэнерго».

Но госкомитет заручился определением Арбитражного суда Карелии от 15 декабря 2022 года, который изменил способ исполнения судебного акта относительно возмещения убытков перед питерской компанией, разрешив включить 56,8 миллиона рублей в НВВ «Петербургтеплоэнерго».

Именно размер необходимой валовой выручки влияет на размер тарифа: чем он больше, тем выше тариф.

Решение госкомитета взвалить убытки питерской компании на потребителей тепловой энергии не устроило сортавальскую компанию «Земля Плюс». В январе 2023 года ООО «Земля Плюс» попыталось оспорить решение Арбитражного суда РК в апелляционной инстанции. Как настаивал заявитель, решение Арбитражного суда Карелии позволило госкомитету незаконно и необоснованно включить более 56 миллионов рублей в необходимую валовую выручку, что автоматически приведет к увеличению тарифа на тепловую энергию.

Прокуратура Республики Карелия подала ходатайство с просьбой привлечь ее к участию в деле в качестве третьего лица, так как речь идет о защите интересов неопределенного круга лиц, для которых будет увеличен тариф на тепловую энергию.

Позиция госкомитета по ценам и тарифам состояла в том, что возмещение убытков перед питерской компанией за счет республиканского бюджета приведет к «извлечению из бюджета значительной суммы денежных средств, необходимой для исполнения расходных обязательств Республики Карелия». Суд данный аргумент не убедил. Нетрудно представить и отношение потребителей, на которых «вешают» долги бюджета, к подобной постановке вопроса.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда РК, разрешившего включить 56,8 миллиона рублей в необходимую валовую выручку.

Решение суда вступило в законную силу. Хотя госкомитет пытается обжаловать его в кассационной инстанции.

Казалось бы, ООО «Земля Плюс» выиграло суд и вправе ожидать изменения тарифов на тепловую энергию. Но дело в том, что в системе тарифного регулирования столько подводных камней, что о них может разбиться даже опытный «мореплаватель».

Да, решение Арбитражного суда Карелии отменено. Фактически признано незаконным то, что госкомитет включил в НВВ 56,8 миллиона рублей. Согласно логике судебного постановления, убытки, которые образовались у питерской компании, должны возместить из бюджета, а не за счет потребителей.

Однако постановление госкомитета от 13 октября 2022 года, согласно которому были увеличены тарифы на тепловую энергию, до сих пор не отменено. Добровольно комитет вряд ли на это пойдет. Значит, либо должна вмешаться прокуратура, либо постановление через суд должен отменять кто-то из заявителей, заинтересованных в снижении тарифа.

Сколько уйдет на это времени, не известно. Самое печальное, что пока постановление госкомитета не отменено, тариф является действующим. Значит, потребителям придется платить за тепловую энергию по несправедливым и необоснованным тарифам? Откровенно говоря, получается какой-то замкнутый круг, в котором потребитель всегда оказывается в проигрыше.