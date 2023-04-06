Более половины клиентов банков в России имеют один и более кредитов, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

Население России, таким образом, установило новый рекорд по закредитованности. Отмечается, что показатель закредитованности вырос за счет клиентов банков, которые имеют по пять (!) займов. В такую категорию входит 7,1%.

Доля должников с четырьмя займами выросла до 6,7%. Обладатели трех составили 12,6%. А доля россиян, имеющих только два кредита, снизилась до 23,9% с 24,3%.

Исследование не учитывает заемщиков микрокредитных организаций. // Фото: drobotdean / Freepik