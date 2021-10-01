Лунный денежный календарь на октябрь

Быть успешным и обеспеченным человеком хотел бы каждый, но, к сожалению, это удается далеко не всем. Советы нашего лунного денежного календаря существенно помогут увеличить ваши шансы на достижение цели. Вы сможете отследить движение Луны и реализовать свои планы для активного продвижения вперед, ведь очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль.

Давать в долг: 2 октября.

Не давать в долг: 26 октября.

Брать в долг: 12, 22 октября.

Не брать в долг: 15, 19 октября.

Отдавать долги: 23 октября.

Не отдавать долги: 30 октября.

Пересчитывать деньги: 26 октября.

Покупать кошелек: 8 октября.

Покупать подарки: 10 октября.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 3 октября.

Подходящее время для крупных покупок: 8, 10 октября.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 3, 9 октября.

Первая декада

1 октября. В этот день не стоит давать в долг или совершать покупки. Сегодня вы не сможете рационально распределить свои финансовые возможности, что приведет к нехватке денег в будущем.

2 октября. Благоприятный период, чтобы дать в долг деньги, но не стоит отдавать свои долги. Сегодня также рекомендуется потратиться на обучающие программы или курсы.

3 октября. В этот день воздержитесь от крупных финансовых операций: покупка авто, недвижимости или инвестиции.

4 октября. День хорошо подходит для получения непредвиденных материальных средств. Но если деньги прибыли к человеку случайно, тратить их на пустяки нельзя.

5 октября. Дата идеальна для оформления юридических бумаг, которые в будущем могут принести немалую прибыль.

6 октября. Сегодняшнюю дату хорошо посвятить качественному выполнению профессиональных обязанностей, так как трудолюбие в скором будущем положительно скажется на финансовом достатке.

7 октября. Лучше заняться планированием предстоящих растрат, но вот от покупок стоит отказаться.

8 октября. Можно смело отправляться по магазинам, шопинг порадует душу и не скажется негативным образом на полноте кошелька, который также можно заменить.

9 октября. Удачный день, чтобы тратить деньги на благотворительность, проводить валютные операции.

10 октября. Сегодня можно совершать финансовые операции, делать покупки, которые были давно запланированы.

Вторая декада

11 октября. Есть риск денежных потерь, будьте осторожнее, отправляясь за покупками: вас легко будет обмануть.

12 октября. Удачный день для того, чтобы взять деньги в долг. Вы без труда их отдадите в срок. Также возможны нестандартные источники доходов.

13 октября. Хороший день, чтобы помочь родным лекарственными препаратами или достойным лечением. Стоит принять участие в благотворительных акциях.

14 октября. Стоит особо осторожно относиться к сделкам, которые совершаются впервые.

15 октября. Участие в сомнительных сделках может привести к банкротству, не стоит сегодня возвращать долги и брать в долг.

16 октября. День располагает к заключению финансовых сделок и незапланированных покупок.

17 октября. Благоприятное время для разнообразных дел, однако денежные средства постарайтесь тратить экономно, чтобы избежать затруднений.

18 октября. Опасный и обманчивый день, который может поспособствовать развитию финансовых потерь.

19 октября. Брать кредиты или же оформлять ипотеку не рекомендовано.

20 октября. Советуем сегодня купить нечто антикварное: оно создаст гармоничную ауру.

Третья декада

21 октября. Сегодня вам ничего не грозит. Можно делать с деньгами что угодно. Особых изменений в финансовом положении не предвидится.

22 октября. Благоприятный день, чтобы одолжить деньги или оформить страховку на любое имущество.

23 октября. Не советуем подписывать договоры, назначать деловые встречи. Постарайтесь отдать долги.

24 октября. Прекрасный день, чтобы провести его с семьей на дорогостоящих развлечениях. Но не светите сильно содержимым кошелька.

25 октября. Лучше сконцентрируйтесь на расчете, составлении списка расходов и доходов.

26 октября. Важно пересчитать деньги, распланировать бюджет. А вот давать в долг не рекомендуем.

27 октября. В целом день неплох для начала новых дел. Можно потребовать возвращения долгов.

28 октября. Сегодня не стоит совершать денежные переводы, покупать и продавать валюту.

29 октября. Хороший день, сейчас даже можно прикупить для себя ненужные мелочи, которые обязательно порадуют душу.

30 октября. В этот день лучше воздержаться от любых финансовых «движений». Огромный риск потерпеть убытки.

31 октября. Сегодня можно получать новые знания, которые вы прекрасно сможете в будущем использовать для заработков.