Завершается капремонт трассы «Кола» на юге Карелии

В Карелии завершаются основные работы по обновлению двух участков трассы «Кола» в Олонецком районе. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

Наиболее масштабные мероприятия сейчас идут на участке с 271-й по 283-й километр, где продолжаются фрезерование старого асфальтобетона, устраиваются выравнивающий и верхний слои основания дорожного покрытия, ведутся устройство и расчистка канав, ремонт водопропускных труб. По проекту завершение капитального ремонта этого отрезка дороги намечено на следующий год, однако планируется, что основные работы будут выполнены уже в этом.

На участке трассы с 292-й по 312-й километр такие работы уже завершены. Здесь продолжаются укрепление откосов и дна канав, русел водопропускных труб, устройство обочин. Дорожники наносят горизонтальную разметку, ведут установку барьерных ограждений и монтаж опор системы наружного освещения.

Напомним, ранее на этом отрезке трассы «Кола» - впервые на территории республики - были нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с боковой границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух, что, как показывает практика, значительно повышает уровень безопасности на трассе. Обновление этого участка будет полностью завершено уже в этом сезоне. Фото источника