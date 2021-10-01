На улице Шотмана изменится организация дорожного движения

На улице Шотмана в Петрозаводске произойдут изменения в организации дорожного движения. Это касается перекрестков с улицами Железнодорожной и Чапаева, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Так, для увеличения пропускной способности улицы Шотмана при движении со стороны Первомайского проспекта будет изменен режим работы светофора. Что именно произойдет, пока не сообщается.

Что касается еще одного перекрестка, то на пересечении Шотмана и Чапаева поворот на Чапаева будет разрешен с двух полос.

Изменения произойдут на этих перекрестках в ближайшее время, отметили в Госавтоинспекции. Фото ГИБДД Петрозаводска