В мэрии рассказали о ремонте дорог на Октябрьском проспекте

В Петрозаводске продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мэрии города рассказали о том, какие работы идут на сегодняшний день.

Так, в предстоящие выходные дорожники планируют начать фрезерование оставшихся участков Октябрьского проспекта - перекрестков и магистрали между улицами Московской и Мурманской. Коммунальщики завершили работы на сетях, уложили покрытие под асфальтирование между улицей Грибоедова и Московской и передали объект АО «АБЗ-Дорстрой». Ранее закрытый проезд по правой полосе Октябрьского проспекта в сторону центра города возобновили.

На улице Ленинградской подрядчик восстанавливает тротуар между Октябрьским и Первомайским проспектами. Ранее были заасфальтированы тротуары и проезжая часть на участке между Октябрьским проспектом и набережной Варкауса.

На Балтийской дорожники укладывают верхний слой магистрали, на улице Луначарского продолжается замена бортового камня, а на улицах Боровой и Профсоюзов устройство присыпных обочин. На Березовой аллее подрядчик восстанавливает благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Готовятся к сдаче улицы Ломоносова, Маршала Мерецкова, Попова и набережная Ла-Рошель. Фото мэрии Петрозаводска