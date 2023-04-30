Когда давать в долг, делать крупные покупки и брать кредиты

Почти в каждой семье есть свои суеверия, связанные с деньгами и богатством. Многие верят, что это помогает избежать бедности и нехватки денег. В распределении финансов вам помогут не только приметы, но и Лунный денежный календарь. С его помощью вы сможете скорректировать все свои денежные операции, понять, когда лучше их осуществлять, а когда воздержаться от трат.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 10, 18 мая.

Не давать в долг: 1, 28 мая.

Брать в долг: 18, 20 мая.

Не брать в долг: 3, 6, 9, 10 мая.

Отдавать долги: 22, 24 мая.

Не отдавать долги: 13 мая.

Пересчитывать деньги: 8 мая.

Покупать кошелек: 8, 17 мая.

Покупать подарки: 25, 31 мая.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 19, 26 мая.

Подходящее время для крупных покупок: 20 мая.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 20, 27 мая.

Проводить обряды на привлечение денег: 8 мая.

Первая декада

1 мая. Сегодня не советуем решать какие-то важные финансовые вопросы: есть риск, что проблема не будет решена либо не будет выполнена ваша задача и вы зря потратите время, не давайте деньги в долг.

2 мая. В первой половине дня будьте осторожны, вы можете потерять деньги.

3 мая. Траты не рекомендованы, не влезайте в долг, будет трудно погасить его.

4 мая. Вечером пересчитайте деньги, показав их Луне. Приснившийся сон даст совет для обогащения.

5 мая. Можно заниматься капиталовложениями или помещать деньги в банк под проценты.

6 мая. Не давайте деньги в долг – высок риск, что его никогда не вернут. Брать в долг тоже не рекомендуется.

7 мая. Сегодняшний день лучше провести в кругу семьи. Сходите в парк, кино или цирк.

8 мая. Купите новый кошелек. Вечером пересчитайте деньги, показав их Луне. Приснившийся сон даст совет для обогащения.

9 мая. Сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам, так как есть риск потерять их, взятые в долг не помогут решить проблему.

10 мая. Можно давать деньги в долг, но сами опасайтесь брать кредиты, берегитесь мошенников.

Вторая декада

11 мая. Не стоит хвастать своими успехами, иначе удача от вас отвернется из-за завистников и недоброжелателей. Не рекомендуется совершать серьезные покупки.

12 мая. Это прекрасное время для реализации планов, начала активной деятельности, направленной на достижение благополучия.

13 мая. Сегодня не рекомендуется отдавать долги.

14 мая. Сегодня не стоит подписывать финансовые документы, пересчитывать деньги и начинать новые дела.

15 мая. Удачными будут покупки для домашнего интерьера.

16 мая. Вполне возможно, что вы купите подарок, который придется по душе тому, кто его получит.

17 мая. Энергия нереализованного плана вступит в конфликт с денежным потоком, финансы начнут от вас утекать, лучше поменяйте кошелек.

18 мая. День благоприятен для благотворительности, можно давать деньги в долг и оформлять кредиты.

19 мая. Можно заниматься капиталовложениями или помещать деньги в банк под проценты.

20 мая. Если требуется, то рекомендовано заняться оформлением кредита. Крупные покупки будут удачными, можно заняться приобретением недвижимости.

Третья декада

21 мая. Сейчас можно воплотить в реальность давно задуманную мечту и быть предельно уверенным, что это не отразится негативно на материальном состоянии человека.

22 мая. Разберитесь с долгами – материальными и моральными.

23 мая. Сегодня не советуем решать какие-то важные финансовые вопросы: есть риск, что проблема не будет решена либо не будет выполнена ваша задача и вы зря потратите время.

24 мая. Важно отдать долги, расплатиться по кредитам.

25 мая. Держитесь подальше от магазинов. Единственное исключение – подарки: их можно покупать и дарить.

26 мая. Если есть деньги, то лучше вложить их в банк под хорошие проценты.

27 мая. Можно планировать сложные долгосрочные денежные вопросы, покупать валюту и недвижимость.

28 мая. Благоприятный день, чтобы вернуть долги, моральные и материальные, но давать взаймы не стоит: есть риск, что возврата придется ждать очень долго.

29 мая. Сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам: мошенники не дремлют.

30 мая. Лучше обходить магазины стороной: велик риск приобрести ненужную вещь или потерять деньги.

31 мая. День благоприятен для покупок бытовой техники, подарков близким.//фото Ольга Малышева