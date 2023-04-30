Часть рейсов автовокзала не будет выполняться 30 апреля и 1 мая

Автовокзал в Петрозаводске предупредил пассажиров об изменениях 30 апреля и 1 мая.

В частности, рейс №524 «Петрозаводск - Великая Губа», отправлением в 08:45 будет выполняться 1 мая, 30 апреля рейс не состоялся. 30 апреля рейс №527Э «Петрозаводск - Сегежа Экспресс» отправлением в 18:30 выполняться не будет.

1 мая рейс №527Э «Петрозаводск - Сегежа Экспресс» оправлением в 15:00 выполняться не будет, рейс № 519 «Петрозаводск – Олонец» отправлением в 14:15 также не будет выполняться. В понедельник 1 мая вместо рейсов №116 «Петрозаводск – Пряжа» отправлением в 08:20 и 16:00 будет выполняться рейсы маршрута №135 «Петрозаводск – Киндасово» отправлением в 08:10 и 15:30.

1 мая рейс №123 «Петрозаводск – Святозеро» будет выполняться в 09:50 вместо 06:00, вместо рейса №121 «Петрозаводск - ст. Деревянка» отправлением в 06:35 будет выполняться рейс маршрута №121/114 «Петрозаводск - ст. Деревянка/31 км» отправлением в 09:05; рейс по маршруту №101 «Петрозаводск – Лехнаволок» отправлением в 05:50 выполняться не будет. // фото unsplash.com