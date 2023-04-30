«Вахту памяти» открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске 29 апреля торжественно открыли региональный этап всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023».

В открытии участвовали поисковики, представители ветеранских организаций, органов власти, руководители школьных музеев и клубов исторической реконструкции, волонтеры Победы, школьники, студенты, кадеты и неравнодушные жители Карелии. Церемония завершилась возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы.

Каждый год ряды поисковиков пополняются новыми бойцами, которые участвуют в экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны, работают в архивах. В результате их деятельности многие неизвестные солдаты обрели имена, а родственники узнали о судьбе отцов и дедов, написал на своей странице «ВКонтакте» министр образования и спорта Роман Голубев.

По итогам полевого сезона 2022 года поисковики подняли останки 612 бойцов и командиров Красной армии, установили 21 имя погибшего. // фото со страницы министра ВК