Лунный денежный календарь на май

Почти в каждой семьи есть свои суеверия, связанные с деньгами и богатством. Многие верят, что это может помочь избежать бедности и нехватки денег. В распределении финансов могут помочь не только приметы, но и Лунный денежный календарь. Он позволит скорректировать все денежные операции, понять, когда лучше их осуществлять, а когда воздержаться от них.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 30 мая.

Не давать в долг: 9 мая.

Брать в долг: 1, 10, 25 мая.

Отдавать долги: 7, 27 мая.

Не отдавать долги: 4 мая.

Пересчитывать деньги: 14 мая.

Покупать кошелек: 23 мая.

Покупать подарки: 28 мая.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 16 мая.

Подходящее время для крупных покупок: 2 мая.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 15, 26, 30 мая.

Первая декада

1 мая. Траты не рекомендованы, но желательно брать материальные средства в долг.

2 мая. Сейчас можно воплотить в реальность давно задуманную мечту и быть предельно уверенным, что это не отразится негативно на вашем материальном состоянии.

3 мая. Все сделки и операции с валютой строго воспрещены.

4 мая. Сегодня не советуем решать какие-то важные финансовые вопросы: есть риск, что проблема не будет решена, либо не будет выполнена ваша задача, и вы зря потратите время.

5 мая. Возьмите с собой заговоренную монетку, идя за покупками, — она защитит вас от мошенников.

6 мая. Бескорыстная помощь возвратиться вам в будущем, даже если вы не будете этого особенно ждать.

7 мая. Сапоги или туфли, купленные сегодня, приведут вас к успеху. Важно отдать долги, расплатиться по кредитам.

8 мая. Можно планировать сложные долгосрочные денежные вопросы.

9 мая. Не давайте деньги в долг – высок риск, что его никогда не вернут.

10 мая. Если требуется, то рекомендовано заняться оформлением кредита.

Вторая декада

11 мая. Лучше обходить магазины стороной. Да и карманники не дремлют.

12 мая. Заговоры и обряды на возвращение долгов, уплату алиментов и задолженностей по зарплате очень эффективны.

13 мая. Сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам, так как есть риск потерять деньги.

14 мая. Вечером пересчитайте деньги, показав их Луне. Приснившийся сон даст совет для обогащения.

15 мая. Период идеален для завершения валютных операций.

16 мая. Можно заниматься капиталовложениями или помещать деньги в банк под проценты.

17 мая. Не стоит перезванивать на пропущенные незнакомые номера — можно стать жертвой мошенников.

18 мая. Сегодняшний день лучше провести в кругу семьи. Сходите в парк, кино или цирк.

19 мая. Осторожнее с покупками: есть риск потратить больше, чем вы рассчитывали.

20 мая. Самое время подготовить и обновить талисманы для привлечения финансов.

Третья декада

21 мая. У вас появится отличная возможность пополнить свой капитал с помощью выгодных продаж, получения процента с ранее вложенных средств, выигрыша или заслуженной премии.

22 мая. Можете покупать часы, зеркала, ювелирные изделия для талисманов. Не пересчитывайте деньги и не делайте вкладов.

23 мая. Энергия нереализованного плана вступит в конфликт с денежным потоком, финансы начнут от вас утекать, лучше поменяйте кошелек.

24 мая. Сегодня не стоит подписывать финансовые документы, пересчитывать деньги и начинать новые дела.

25 мая. Сегодня будет легко договориться о чем-то. Можно требовать возврата долга или дать в долг на выгодных для вас условиях.

26 мая. Можно подписывать договоры, покупать и продавать недвижимость.

27 мая. Разберитесь с долгами – материальными и моральными.

28 мая. Держитесь подальше от магазинов. Единственное исключение – подарки: их можно покупать и дарить.

29 мая. Не стоит хвастать своими успехами, иначе удача от вас отвернется из-за завистников и недоброжелателей. Не рекомендуется совершать серьезные покупки.

30 мая. Это прекрасное время для реализации планов, начала активной деятельности, направленной на достижение благополучия.

31 мая. День благоприятен для обмена валюты. Вполне возможно, что положительно проделанная операция поможет в будущем заработать немало материального дохода (фото pixabay.com)