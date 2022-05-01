01 мая 2022, 10:14
Общество

Сюрпризы мая: денежные выплаты, ограничения в рекламе, новые штрафы

Какие перемены ждут россиян и за что можно схлопотать «административку»

Текст и фото: Антонина Кябелева 

Как обычно, законодатель не дремлет, и с 1 мая 2022 года в силу вступает ряд новых законов и правил, которые меняют нашу жизнь.

Сначала о приятном. С 1 мая родители, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут обратится в пенсионный фонд за установлением ежемесячного пособия на ребенка.

Правда, выплаты получат только семьи, которые являются малообеспеченными. Для них установлены дополнительные ограничения по владению объектами недвижимости. В общем, семья должна подходить под критерий скромности не только в плане поступающих доходов, но и обладания домами, квартирами, дачами, машинами и гаражами.

В Карелии в зависимости от района проживания и реальных доходов размер нового пособия на ребенка будет варьироваться от 7 252 до 15 530 рублей в месяц.

По прогнозам, из 64 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет пособие может быть оформлено на 20 тысяч человек. Другими словами, в республике за чертой бедности живет почти каждый третий ребенок в возрасте от 8 до 17 лет.     

 

С 1 мая вступают в силу изменения, внесенные в закон о материнском капитале. Теперь и отцы смогут претендовать на материнский капитал, в том числе усыновители. На отчимов это не распространяется. Право на маткапитал получат мужчины, усыновившие ребенка после отказа матери в роддоме. Это подходит для случаев рождения детей суррогатными матерями. Мужчина сможет получить господдержку, если мать ребенка, у которой не было гражданства РФ, умерла. Размер материнского капитала в Карелии с февраля 2022 года составил 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго. Закон предусматривает переход права на материнский капитал детям, если одинокий отец умер. В этом случае они получат господдержку в равных долях.   

Ко Дню победы ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. В Карелии деньги должны получить 185 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 годов.

 

С 1 мая вступит в силу закон о защите социальных выплат от списания в счет погашения задолженности. Эта мера была принята, чтобы помощь от государства дошла до граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В счет долгов нельзя будет списывать деньги из пенсий, алиментов, компенсаций по здоровью, других социальных выплат, в том числе пособий на детей. Единовременные выплаты можно будет списывать в счет кредита, только если есть отдельное разрешение от заемщика. 

Но даже в этом случае заемщик может передумать и в течение 14 дней подать заявление о возврате денег. Тогда кредитор обязан в течение трех рабочих дней выполнить возврат денежных средств на банковский счет заемщика. Кстати, граждане, у которых списали социальные выплаты в прошлом году, могут вернуть эти средства в 2022 году. Единовременные выплаты, которые поступили на счет с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно и списаны из-за долгов по кредитам и займам, можно вернуть из банка по заявлению. К кредитору нужно обратиться до 1 июля 2022 года.

С 1 мая максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей (СБП) составит 1 миллион рублей. Ранее эта сумма была ограничена 600 тысячами рублей. Эта мера позволит более активно пользоваться СБП и физлицам, и торгово-сервисным предприятиям, которые предлагают своим клиентам мгновенную оплату через мобильные приложения. Но лимит бесплатных переводов в месяц все равно останется на уровне 100 тысяч рублей. Кроме того, в СБП появятся тарифы за услуги Банка России при выполнении трансграничных платежей.

 

С 17 мая вступает в силу закон, который дает собственникам помещений в многоквартирных домах право запретить установку рекламных конструкций на участке земли, который входит в общее имущество собственников, или на здании, в котором они проживают. Владельцы рекламных конструкций должны получать согласие на их установку на общем собрании собственников многоквартирного дома. Акт приемки должен быть подписан органом местного самоуправления и представителем владельцев помещений в многоквартирном доме. Если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано в отсутствие согласия общего собрания собственников, то это разрешение подлежит аннулированию. Предполагается, что новый закон позволит исключить нарушение прав владельцев недвижимости и защитить жилые здания от самовольного размещения рекламы.  

С 23 мая в России расширят список сильнодействующих веществ. В перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, за сбыт которых предусмотрено уголовное наказание, включены лекарства: «N,N-диметил-2-фенилэтан-1-амин (N,N-DMPEA)»; «4-Метилгексан-2-амин (ДМАА)»; «Метилклостебол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-4-хлорандрост-4-ен-3-он)»; «Соматотропин (гормон роста, СТГ)».

 

В мае снизится процентная ставка по программе «Льготна ипотека» с 12 до 9%. Эта мера поддержки продлена до конца 2022 года. Банки планируют выдавать кредиты на новых условиях уже с начала мая.

В минфине РФ подсчитали, что затраты бюджета на реализацию данной программы с учетом понижения процентной ставки в 2022-2023 годах составит 461 миллиард рублей. Для сравнения, в 2020 году ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%.

С мая, а точнее с 27 апреля 2022 года, расширяется перечень того, о чем россиянам запрещено публично говорить и какие исторические параллели проводить.

Речь идет о новой статье 13.48 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вступившей в силу с 27 апреля 2022 года. Она подразумевает ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за отождествление роли СССР и фашистской Германии в годы Второй мировой войны, а также за отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Ответственность предусмотрена за публичное выступление, размещение информации в СМИ или интернете. Граждан могут наказать штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей или арестовать на 15 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 10 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Протоколы смогут составлять сотрудники МВД, прокуратуры и Роскомнадзора.

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