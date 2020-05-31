Лунный денежный календарь на июнь 2020

Ограничительные меры в Карелии отменяются, предлагается все больше товаров и услуг. А между тем, кошельки многих людей в условиях пандемии значительно исхудали.

Помочь в эффективном управлении семейным бюджетом может наш традиционный лунный денежный календарь. Итак, что по июню?

Общие позиции:

Давать в долг: 15 июня.

Не давать в долг: 4, 20 июня.

Брать в долг: 7 июня.

Не брать в долг: 4, 20, 28 июня.

Отдавать долги: 6, 15 июня.

Не отдавать долги: 9 июня.

Пересчитывать деньги: 6, 12, 25 июня.

Покупать кошелёк: 1, 17 июня.

Покупать подарки: 12, 24 июня.

Первая декада

1 июня. Можете покупать кошелек, зеркала, ювелирные изделия для талисманов. Не откажите в помощи нуждающимся.

2 июня. Не начинайте сегодня важных дел. Не совершайте крупных покупок.

3 июня. Не стоит заниматься финансовыми вложениями, вы зря потратите время.

4 июня. Не стоит в эти дни вкладывать денежные средства в бизнес, заключать сделки, брать кредиты или давать взаймы – все денежные операции принесут только материальный убытки.

5 июня. Один из лучших дней для покупок, а также для планирования семейного и личного бюджета.

6 июня. Благоприятное время, чтобы закрывать долговые обязательства, оплачивать необходимые квитанции.

7 июня. Можно не боясь оформлять кредиты или ипотеку, делать покупки в рассрочку. Брать в долг у знакомых.

8 июня. Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку и успеху.

9 июня. Хорошо бы сегодня не посещать никаких магазинов и не вступать ни в какие материально-зависимые отношения.

10 июня. Благоприятны любые финансовые и коммерческие мероприятия.

Вторая декада

11 июня. Работа на садовых участках благоприятно скажется на росте доходов.

12 июня. Хорошо купить приятные подарки любимым, а затем пересчитать оставшиеся деньги.

13 июня. В этот день не следует делать незапланированных покупок.

14 июня. Удачный день для решения вопросов по недвижимости и покупок, требующих больших финансовых вложений.

15 июня. Сегодня желательно возвращать долги, оказывать финансовую помощь.

16 июня. Дата опасна денежными потерями.

17 июня. Можно совершать серьёзные приобретения. Замечательный день для покупки кошелька.

18 июня. Все дела в сторону — только магазины! Это редчайший день в году, когда вам исключительно повезет в разумной трате денег.

19 июня. Не самый лучший день для управления денежной энергией. Результат вас разочарует.

20 июня. Сегодня никому не одалживайте деньги и не берите кредиты. Можете заняться любым видом страховки.

Третья декада

21 июня. Не рекомендовано вступать в непроверенные партнерские отношения.

22 июня. Лучше потратить часть накоплений на крупные покупки. В эти дни денежная удача будет на вашей стороне, поэтому не спешите с выбором.

23 июня. Не самый удачный день для покупок, но можно отправиться за какими-то мелкими товарами.

24 июня. Именно сегодня можно осчастливить и всю семью, и себя, и друзей. Чем больше потратите, тем больше впоследствии получите. Расходы запускают небесный денежный поток.

25 июня. Существует верная примета, что сегодняшний пересчет имеющихся денежных средств поможет обогатиться.

26 июня. Авантюры различного характера могут привести к заботам и проблемам юридического направления.

27 июня. Судебные разбирательства, связанные с финансами, сегодня лучше не начинать, так как мало шансов, что они принесут вам удовлетворение.

28 июня. Опасно связываться с кредиторами. Финансовая энергия может утечь из ваших карманов, вернуть её будет очень сложно.

29 июня. Лучше сегодня покупать все для спорта и фитнеса, включая спортивный инвентарь, одежду, а также абонементы в спортивные клубы.

30 июня. А сегодня – женский день. Дамы, расходуйте средства своего супруга, но на что-то добротное, что также можно оставить детям.