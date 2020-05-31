Итоги опроса: сколько денег жители Карелии потеряли в пандемию

То, что ограничительные меры из-за коронавируса скажутся на кошельках граждан, было изначально понятно. Но насколько все плохо?

Неделю назад портал «Петрозаводск говорит» запустил опрос на сайте и в соцсетях, задав читателям три вопроса: сколько денег вы потеряли за пандемию (ежемесячно), сколько это в процентном выражении к вашему обычному доходу и ощутили ли вы на себе меры поддержки, которые обеспечило государство.

Подводим итоги. Картина печальная. Пандемия никак не ухудшила финансовое состояние только у трети населения (28% на сайте, 32% в соцсетях). Отрадно, что есть даже те, чей доход увеличился (наверное это продавцы гречки) – таких 5%.

Большая же часть опрошенных, практически две трети, в доходе потеряла. Причем значительно. Потери до 10 тысяч рублей коснулись всего 15-18% опрошенных.

Около трети людей (35% на сайте и 28% в соцсетях) ответили, что потеряли от 11 до 40 тысяч рублей! А от 14 до 18% населения потеряла свыше 41 тысячи рублей в месяц. Вероятно таково число людей, которые сидели вовсе без работы.

Об этом говорят и ответы на процентное отношение в потерях. 16% респондентов на сайте и 25% в соцсетях ответили, что потеряли весь доход. Даже если взять в среднем, это 20,5% - это же каждый пятый!

Ну и о мерах поддержки. Власти любят регулярно рассказывать нам о помощи со стороны государства. Это и социальные выплаты и меры по финансовой поддержке предприятий. Насколько они оказались эффективными?

Здесь тоже все безрадостно. 61-64% опрошенных ответили, что не входят в круг лиц, кому эта поддержка была положена. Еще 20-22% ответили, что это поддержка не решила финансовых проблем. Помощь немного снизила финансовое напряжение в семье у 10-12% человек и лишь для 6% она оказалась существенной.

Примечательно, что по данным Карелиястата, зарплаты в республике растут и средняя превысила 45 тысяч рублей.