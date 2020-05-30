Карелия вошла в тройку регионов с наименьшим давлением на бизнес

Карелия названа в числе регионов, где оказывается наименьшее давление на бизнес со стороны надзорных органов. Такие сведения представлены в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Индекс Административное давление - 2020». Данные из доклада приводит РИА «Новости».

Как сообщает информационное агентство, наименьшее давление испытывает бизнес в Ульяновской области. Следом идет Удмуртия, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-10 также вошли Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Замыкает топ-10 Костромская область.

На другом конце рейтинга – регионы, где на бизнес давят сильнее всего. Там указаны Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми, Волгоградская область. Хуже всего дела обстоят в Кабардино-Балкарии, отмечает РИА «Новости».

Индекс рассчитывался на основе данных, полученных от уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, жилищные инспекции.