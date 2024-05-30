Лунный денежный календарь на июнь

Лето – время отпусков и развлечений, время детских каникул и пикников. Но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. Лунный денежный календарь поможет вам сохранить и даже приумножить свои финансы. С его помощью вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.



Благоприятные дни для крупных покупок: 1, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 30 июня.

Благоприятные дни для заключения контрактов и подписания договоров: 1, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 30 июня.

Дни, когда нельзя заключать сделки: 3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 28, 29 июня.

Опасные дни, когда возможны финансовые потери: 3, 8, 12, 16, 17, 20, 23, 24 июня.

Брать деньги в долг, оформлять кредит: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 30 июня.

Давать в долг, инвестировать: 1, 4, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 30 июня.

Не брать в долг и не оформлять кредит: 3, 8, 16, 20, 23, 24, 27 июня.

Не давать в долг: 8, 11 июня.

Возвращать долги: 4, 10, 18 июня.

Опасные дни для инвестирования: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 20, 23, 27, 28, 29 июня.

Благоприятные дни для покупки нового кошелька: 9, 12, 19, 21, 27, 28, 29 июня.

Благоприятные дни, чтобы пересчитывать деньги: 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 30 июня.



Первая декада

1 июня. Удачными будут покупки ценных вещей, транспортных средств. Продуманные сделки принесут прибыль, а кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

2 июня. Не стоит рисковать большими деньгами, делать крупные переводы.

3 июня. Все важные финансовые вопросы отложите, лучше пересчитайте деньги.

4 июня. День подходит для возвращения долгов. Не отказывайтесь от трат: чем больше будете тратить, давать в долг, тем сильнее финансовые потоки, в будущем это сулит увеличение капитала.

5 июня. Важно расставаться с деньгами легко, получая удовольствие, но не стоит отдавать последнее, тратить деньги бездумно.

6 июня. Неудачный день для финансовых операций, покупки будут бесполезными, вы зря потратите деньги и силы.

7 июня. Если вы хотели приобрести дом или квартиру, то сегодня самое время это сделать.

8 июня. Не давайте в долг, лучше проведите обряд на привлечение финансовой удачи.

9 июня. Решение вопросов, связанных с недвижимостью, обернется головной болью. Лучше купите новый кошелек.

10 июня. Подходящий день, чтобы вернуть долги, погасить кредиты.



Вторая декада

11 июня. Остерегайтесь брать деньги в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.

12 июня. Не следует давать деньги в долг. Покупка кошелька поможет удержать деньги.

13 июня. Удачными будут операции с недвижимостью, однако не теряйте рассудительность, будьте внимательны к деталям.

14 июня. Рискуете столкнуться с сильным негативом и стрессом, лучше пересчитайте деньги. 15 июня. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль, не отказывайте в помощи близким.

16 июня. День благоприятен для небольших покупок, приобретения предметов для дома.

17 июня. Забудьте о существовании денег, посвятите время чему-нибудь возвышенному.

18 июня. День подходит для возвращения долгов, не рекомендуются любые непродуманные вложения.

19 июня. Один из самых удачных дней, можно вложиться в перспективные проекты, потратиться на путешествия и самореализацию, если эти траты не осуществляются под чьим-либо давлением.

20 июня. Вы рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально. Сегодня даже продукты питания попадаются испорченные.

Третья декада

21 июня. Удачными будут покупки косметики, средств ухода и для укрепления здоровья.

Не рекомендуется снимать много налички с карты.

22 июня. День подходит для крупных покупок, подписания контрактов. Слушайте интуицию, советуйтесь с близкими.

23 июня. Перенесите все финансовые дела на потом.

24 июня. Сегодня можно легко пострадать от козней врагов и негативных энергий.

25 июня. Это день, сулящий приумножение денег, не экономьте на необходимом, не отказывайте себе и близким в небольших радостях.

26 июня. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении различных товаров.

27 июня. Оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали.

28 июня. Наиболее удачными окажутся хозяйственные покупки.

29 июня. Все важные вопросы следует решать в другой день.

30 июня. Можно тратить деньги и давать в долг. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru