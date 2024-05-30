В Ладожском парке срубили ели и оставили пни и кучи веток

Текст, фото: Хельга Белянцева

В Ладожском парке в микрорайоне Старая Кукковка еще минувшей зимой начали вырубать вековые ели. Рубили их не спеша, по одному-два раз в несколько дней, поэтому сначала это не очень бросалось в глаза. Весной вырубка расширилась, и мне показалось странным, что деревья сносят только в одном определенном месте парка. Казалось бы, если это санитарная рубка, то она должна производиться на всей территории.

В администрации Петрозаводска, куда я обратилась через пресс-службу, пояснили, что выдали разрешение физическому лицу на снос засохших и усыхающих деревьев. Конечно, весной уже сложно было определить, были ли срубленные зимой деревья усыхающими, или нет, однако крепкие пни, оставшиеся от них, свидетельствуют о том, что эти деревья простояли бы еще несколько десятков лет.

Тогда как действительно аварийные деревья, угрожающие безопасности людей, остались и на месте вырубки, и в других частях парка.

Чтобы получить более полную информацию, редакция портала «Петрозаводск говорит» направила в администрацию города запрос с просьбой прислать копии разрешения на снос деревьев и акта обследования зеленых насаждений.

Не хочется показаться слишком придирчивой, поэтому не буду заострять внимание на том, что количество подлежащих сносу елей в документах обозначено странно округленными цифрами — 5 усыхающих, 5 сильно ослабленных и 10 сухостойных, итого 20 деревьев.

Более подозрительным кажется тот факт, что в копии акта обследования зеленых насаждений отсутствуют фамилии и подписи членов комиссии. Впрочем, под разрешением на снос деревьев (выданном неизвестно кому) стоит подпись председателя комиссии — заместителя главы города, председателя комитета ЖКХ Юлии Мизинковой.

Хочется прокомментировать некоторые выдержки из вышеуказанных документов и прилагающегося к ним ответа городской администрации.

«Администрация несет ответственность за сохранение и состояние зеленых насаждений, являющихся элементами озеленения на земельных участках из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в собственности муниципального образования, а также за выявление на указанных земельных участках зеленых насаждений, представляющих угрозу безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Снос зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа осуществляется на основании разрешений на снос, обрезку зеленых насаждений, выдаваемых Комиссией по обследованию зеленых насаждений. Согласно Правилам снос зеленых насаждений может быть разрешен в случае необходимости улучшения видового и качественного состава зеленых насаждений», — говорится в ответе мэрии.

Тогда, если администрация несет ответственность за состояние зеленых насаждений и за выявление насаждений, представляющих угрозу безопасности, почему снос аварийных деревьев в Ладожском парке начался только по запросу заинтересованного «физического лица» и только в одном определенном месте парка?

Допустим, там действительно было скопление усыхающих деревьев, грозивших обрушиться на головы гуляющих в парке граждан. Но аварийные деревья есть и в других частях парка, почему администрации города нет до них никакого дела? Немало и уже упавших, и сломанных деревьев, в том числе совсем свежих. Очевидно, никто не обследовал их на предмет безопасности, пока они еще находились в вертикальном положении.

На мой вопрос, будет ли кто-то убирать в парке валежник, через пресс-службу администрации поступил ответ:

«Упавшие деревья (валежник) вне транспортной сети (тропинок) на территории парков, имеющих естественное происхождение, не подлежат полному удалению. Валежник имеет важное значение для лесных экосистем. Упавшие деревья удаляются вдоль троп».

На это замечу, что тропы действительно кто-то освобождает от упавших поперек них деревьев, просто распиливая стволы на части и оставляя лежать там, где они упали. Деревья, лежащие вдоль троп, никто не удаляет.

Однако вернемся к нашим документам. В заключении комиссии по обследованию зеленых насаждений говорится:

«Зеленые насаждения на территории Ладожского парка представлены естественным еловым лесом. В настоящее время отмечается естественный выпад и усыхание елей. Необходимо проведение работ по санитарной рубке на указанной территории, в том числе на пешеходных тропах, в связи с необходимостью улучшения видового и качественного состава зеленых насаждений и обеспечения пожарной и санитарной безопасности».

Если говорить об улучшении видового и качественного состава, возможно, в Ладожском парке не тот случай, поскольку речь идет об усыхающих деревьях. Но понятно, что на месте вырубки вырастет, скорее всего, ольха и ива, что навряд ли можно назвать улучшением.

Что касается обеспечения санитарной и пожарной безопасности, эти слова звучат как откровенное издевательство. Повторюсь, санитарная рубка затронула только один, небольшой участок парка. В других его местах полно валежника, который «имеет важное значение для лесных экосистем».

О том, что кто-то контролирует санитарное состояние территории, также говорить не приходится. Неравнодушные граждане сами собирают мусор, который регулярно появляется под деревьями благодаря наркоманам, подросткам и прочим несознательным элементам. Кучи неубранных еще с зимы еловых веток на месте вырубки теперь стали дополнительным «стимулом» для них, чтобы кидать туда пустые бутылки, банки и прочий хлам.

При виде груд «хвороста» в голову невольно закрадываются мысли о том, что будет, если кто-то бросит туда окурок. Какая уж тут «пожарная безопасность»…

О судьбе этих веток я также задала вопрос администрации города.

«Порубочные остатки убирает лицо, которому выдано разрешение. Разрешение действует 2 года»,

— таков был ответ.

То есть в течение еще как минимум полутора лет нам предстоит любоваться всей этой «красотой». А судьба Ладожского парка будет зависеть от воли случая. Например, от непогашенного окурка, случайно залетевшего в кучу веток в сухую и ветреную погоду. Но уж точно не от городской администрации.