Лунный денежный календарь на июль 2022 года

Середина лета: хочется на море, на дачу, в гости, в путешествие... — соблазнов много. С помощью Лунного денежного календаря на июль вы без риска распределите свои финансовые средства и приумножите доходы.

Благоприятные дни для финансовых операций:

Давать в долг: 18 июля.

Не давать в долг: 10, 13, 20 июля.

Брать в долг: 10 июля.

Не брать в долг: 7, 20 июля.

Отдавать долги: 19, 20, 23, 31 июля.

Не отдавать долги: 20 июля.

Пересчитывать деньги: 30 июля.

Покупать кошелек: 8 июля.

Покупать подарки: 4, 25, 27, июля.

Благоприятный день для вкладов и инвестиций: 19 июля.

Подходящее время для крупных покупок:19, 29, 30 июля.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 19 июля.

Первая декада

1 июля. Наступает день перемен – сегодня любое дело легко будет начинать с начала, с чистого листа. Вскоре вас ждет стабильная прибыль.

2 июля. Важно проявить особенную осторожность, так как многие материальные сделки грозят обманом и банкротством.

3 июля. Старайтесь избегать крупных покупок – высок риск того, что вам выбор не понравится, а исправить ничего не выйдет.

4 июля. В этот день желательно дарить подарки и тратить деньги в свое удовольствие.

5 июля. Можно начать планирование покупок впрок.

6 июля. Сегодня как никогда есть опасность непредвиденных трат.

7 июля. Можно проводить финансовые ритуалы. Ни в коем случае не пересчитывайте деньги, не берите их в долг и не вкладывайте.

8 июля. Сегодня купите новый кошелек и положите на ночь под лунный свет, чтобы приманить удачу и достаток.

9 июля. Астрологи призывают каждого к осторожности. Денежные средства, потраченные вами в этот период, могут создать брешь в бюджете.

10 июля. Благоприятный период для погашения долгов, оплаты кредитов, коммунальных платежей, крупных приобретений. Категорически запрещается давать деньги в долг, а вот брать даже желательно, так вы переманите к себе денежное благополучие.

Вторая декада

11 июля. Опасная дата, с деньгами следует проявлять особую внимательность.

12 июля. Это время предназначено для запланированных трат, однако стоит принять во внимание список покупок, чтобы ваши траты не оказались чрезмерно расточительными.

13 июля. Не стоит заниматься денежными вложениями, а также одалживать деньги: могут быть проблемы с возвратом.

14 июля. Лучше не совершать крупных покупок, ведь они далеко не всегда могут оказаться удачными либо вам придется менять их.

15 июля. От активного и незапланированного воздействия с банкнотами лучше категорически отказаться.

16 июля. Опасайтесь мошенников, не стоит доверять свои финансы кому бы то ни было!

17 июля. Имеет смысл попробовать начать что-то новое, новый проект, новый бизнес.

18 июля. Можно сейчас давать любые суммы материальных средств в долговые обязательства, но от валютных операций требуется категорически отказаться.

19 июля. Средства стоит инвестировать в бизнес, покупать домашнюю технику, автомобили. Удачный день, чтобы вернуть свои долги.

20 июля. Лучше не иметь никаких дел с финансами.

Третья декада

21 июля. Сегодня делаем паузу, прячем деньги как можно дальше и не поддаемся соблазну.

22 июля. Те, кто давно вынашивает идею открытия собственного дела, наконец-то могут осуществить свои планы – бизнес будет успешным.

23 июля. Отличный день, чтобы отдать все долги.

24 июля. Возможно, сегодня вам вернут старые долги.

25 июля. Удачный день для покупки подарков. Но не носите с собой большие суммы наличными.

26 июля. Сегодняшний день хорошо посвятить получению прибыли от ранее осуществленных сделок.

27 июля. Можно покупать подарки, чтобы порадовать близких.

28 июля. С осторожностью отнеситесь к тому, что вам советуют, заручитесь помощью оберегов от чужих воздействий.

29 июля. Положительными впечатлениями закончатся все крупные покупки.

30 июля. Можно производить расчет своих накоплений, покупать ювелирные изделия.

31 июля. Важно возвратить имеющиеся долги.