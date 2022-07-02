02 июля 2022, 17:27
Общество

Ознакомиться с памятниками первого курорта России можно бесплатно

Санаторий «Марциальные воды» организует бесплатную экскурсию в рамках Петрова дня.

Жителям и гостям Карелии по случаю торжества на Петров день 12 июля будет предоставлена возможность ознакомиться с памятниками первого российского курорта «Марциальные Воды». Всего в рамках программы запланировано несколько мероприятий, первое из которых – молебен в церкви апостола Петра.

Далее зрители увидят театральный номер «Прибытие Петра Великого на Воды». В рамках данного представления Император произведет смотр своих войск и покажет разговор с  Вильямом Гениным. Сразу после этого номера будет поставлена сцена из спектакля «Государевы гостиница».

Следующим номером в торжественной программе идет представление «Виват Марциальные воды!», по окончании которого участники клуба «Гардемарин» покажут исторические реконструкции. Заключительным аккордом станет экскурсия, посвященная истории курорта. // Фото: Justin Pauley / Burst

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кареия
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