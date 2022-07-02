Ремонт мостков подходит к концу

В Петрозаводске ремонт пешеходных мостов, которые пострадали из-за майской стихии, идет полным ходом, сообщает глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети ВК.

«Два из них уже готовы – один в парке Зеленый Берег, другой на улице Попова. А вот с третьей переправой – у ТЦ «Лотос Плаза» – были сложности. Дело в том, что под ним проходили три силовых кабеля, и просто так заняться его починкой было невозможно – необходимы были согласования с энергетиками. Но все эти стадии уже позади»,