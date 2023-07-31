Лунный денежный календарь на август

Август: кому-то предстоит отпуск, а кто-то его уже отгулял. В любом случае не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Лунный денежный календарь поможет сохранить и даже приумножить ваши финансы. С его помощью вы сможете определить благоприятное время для различных денежных операций.

Благоприятные дни для финансовых операций

Брать в долг: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 25, 28, 29.

Не брать в долг:1, 4, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 30.

Давать в долг: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29.

Не давать в долг:1, 4, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 30.

Отдавать долги: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 17.

Покупать кошелек: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29.

Пересчитывать деньги: 4, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 30.

Проводить обряды на привлечение денег: 1, 5, 6, 12.

Делать покупки: 6, 15, 19, 24, 25, 26.

Плохие дни для денежных операций (новолуние, полнолуние, затмения): 1, 16, 31.

Первая декада

1 августа. День неблагоприятен для любых финансовых операций, можно проводить магические обряды на возвращение долгов, зарядки бизнеса на успех.

2 августа. Хороший период для начала путешествия.

3 августа. Благоприятный день для любой работы — вы в полной готовности к труду и обороне, да еще и денег получите!

4 августа. По возможности перенесите сделки и встречи с деловыми партнерами, не верьте обещаниям торговцев — с большой долей вероятности вы нарветесь на мошенников!

5 августа. Пересчитайте денежки и покажите их Луне — это активизирует финансовую энергию.

6 августа.Благоприятный момент для того, чтобы заложить фундамент благополучия на ближайший квартал, для этого проведите денежные обряды.

7 августа. Сегодня можно давать в долг, покупать кошелек.

8 августа. Нейтральный день, воздействие на тонкие материи не принесет ни пользы, ни вреда.

9 августа. Не ссорьтесь с близкими — иначе заработаете пробой в денежном энергопотоке! Если попросят деньги взаймы — дайте.

10 августа. Подходящий момент, чтобы вернуть долги. Это поможет увеличить приток денежной энергии.

Вторая декада

11 августа. Лучше не предпринимать ничего нового.

12 августа.Занимайтесь денежной магией, чистите и заряжайте талисманы достатка.

13 августа. С утра проведите обряд для отвязки от долгов. Во второй половине дня читайте заговоры на улучшение отношений с коллегами и начальством, а также на повышение зарплаты.

14 августа. Хороший день, можно брать в долг и давать взаймы.

15 августа. День не подходит для торговли и путешествий. Будьте внимательны.

16 августа. Не лучший день для новых начинаний. Старайтесь выполнять простую работу, избегайте лишних трат.

17 августа. Если вы собираетесь вернуть долг, сделайте это сегодня. Хороший день для творчества, самореализации.

18 августа. Будьте внимательны, сосредоточьтесь на работе — велик риск совершить ошибку, за которою потом придется понести денежное наказание или испортить отношения с коллегами!

19 августа. День переговоров и решения важных вопросов. Удачными будут крупные покупки.

20 августа. Не хвастайтесь своими достижениями, иначе сглазят. И не стоит давать в долг.

Третья декада

21 августа. Аккуратнее с покупками, особенно в интернете.

22 августа. Наведите порядок в доме, в кошельке, в душе.

23 августа. Сегодня можно давать в долг — денежки вернутся сторицей. Только возьмите с должника расписку, потому что энергетика дня также провоцирует на обман и мошенничество.

24 августа. Благоприятный момент для крупных приобретений — покупки окажутся качественными и будут долго вас радовать. После полудня будьте осторожны — активизируются колдуны.

25 августа. В первой половине дня прочитайте заговор на привлечение удачи. Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут весьма эффективны.

26 августа. Постарайтесь избегать крупных трат.

27 августа. Не стоит брать в долг и давать взаймы. Можете нарваться на мошенников.

28 августа. Остерегайтесь мошенников и завистников — сегодня легко подцепить порчу на удачу и потерять имущество.

29 августа. Вам обеспечен успех в деньгах, если вы проявите решительность.

30 августа. Займитесь благотворительностью — даже самые маленькие добрые дела положительным образом отразятся на денежной карме. Помогите близким материально — деньги вернутся!

31 августа. Не поднимайте найденные деньги: рискуете взять на себя чужие проблемы, подцепить сглаз.//изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru