Завод по производству газобетонных блоков заработает к концу 2024 года

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев побывал на месте строительства современного завода по производству газобетонных блоков автоклавного твердения в Петрозаводске. Новое предприятие ООО «КСМ Газобетон» расположится в Северной промзоне на Заводской улице. Мощность будущего производства составит 50 тыс. куб. м бетонных изделий для строительства в год. Объем инвестиций в реализацию проекта – 800 млн рублей.

На месте строительства Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента России по Северо-Западу Александром Гуцаном и Главой Карелии Артуром Парфенчиковым принял участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы.

Запустить новый завод планируют к концу 2024 года. На базе производства создадут 42 рабочих места. За первые пять лет деятельности предприятия специалисты прогнозируют почти 164 млн рублей налоговых отчислений в региональный бюджет. Правительство Карелии окажет поддержку в подведении к заводу всех необходимых коммуникаций. На это выделено 160 млн рублей. Кроме того, планируется выдача льготного займа на 100 млн рублей из Фонда развития промышленности.

Производство автоклавного газобетона выбрано в качестве направления развития компании «КСМ» неслучайно. Это популярный и востребованный материал. Его широко используют при строительстве как многоэтажных жилых домов, так и ИЖС и нежилых зданий. Автоклавный газобетон – легкий, негорючий, экологичный строительный материал. При этом на территории нашей республики аналогичного производства на данный момент не существует. При разработке проектной документации заранее закладывается возможность в дальнейшем увеличить мощности предприятия в два раза.

Основные поставщики оборудования, специально созданного для проекта ООО «КСМ Газобетон» – это отечественные предприятия, имеющие положительный опыт реализации аналогичных проектов в России. Часть оборудования предполагается поставить из дружественных стран. Основную линию производства делают в Набережных Челнах.

Новое предприятие построят вблизи действующего производства железобетонных изделий – ООО «Стройиндустрия КСМ». В компании отмечают, что «КСМ» имеет серьезные намерения по дальнейшему развитию производств строительных материалов с перспективой создания промышленного кластера соответствующей направленности.

//Фото: пресс-служба правительства РК