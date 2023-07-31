Жители Карелии рассказали, куда хотели бы отправиться на отдых

Если бы можно было отправиться на отдых куда угодно, большинство жителей республики предпочли бы отдохнуть в странах Европы (14%). Это следует из результатов социологического опроса, проведенного Центром управления регионом.

Популярными вариантами ответа также стали российские города с богатой культурой, регионы Сибири и страны Азии (по 10%), различные места в Карелии (8%), Крым, Дальний Восток России и страны Америки (по 7%). По 2% респондентов желали бы побывать в странах Африки и на Кавказе.

Среди европейских стран чаще всего называли Испанию, Италию, Турцию и Германию. В числе российских городов упоминались, в частности, Казань, Санкт-Петербург и Суздаль.

Социологические исследования ЦУР помогают органам власти оперативно реагировать на мнение жителей республики об актуальных вопросах и направлениях развития региона.