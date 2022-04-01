Лунный денежный календарь на апрель 2022 года

Давать в долг: 8 апреля.

Не давать в долг: 18 апреля.

Брать в долг: 13 апреля.

Не брать в долг: 19, 23апреля.

Отдавать долги: 7, 13, 23, 29 апреля.

Не отдавать долги: 8, 30 апреля,.

Пересчитывать деньги: 6, 25 апреля.

Покупать кошелек: 4 апреля.

Покупать подарки:, 1, 17 апреля.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 2, 6, 13 апреля.

Подходящее время для крупных покупок: 1, 17 апреля.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 2, 29 апреля.

Первая декада

1 апреля. Астрологи рекомендуют остановить выбор на приобретении необходимых предметов гардероба и аксессуаров к ним.

2 апреля. Прекрасное время для установления деловых связей: день благоприятен для подписания документов, заключения финансовых сделок.

3 апреля. Луна рекомендует снизить собственную финансовую активность.

4 апреля. Самое время приобрести кошелек – только выбирайте модель изысканную, эксклюзивную.

5 апреля. Хорошо начать планирование важных работ на будущий месяц, чтобы не упустить свою прибыль.

6 апреля. Если вы давно планировали какой-то важный вклад и не могли на него решиться, сегодняшний день идеально подходит для его свершения.

7 апреля. Сегодня благоприятный день для погашения долгов, штрафов, оплаты коммунальных счетов.

8 апреля. Можете заниматься благотворительностью. Не отдавайте долги, но можете одолжить сами.

9 апреля. Этот день лучше всего подходит для того, чтобы отдать все имеющиеся долги и закрыть свои кредиты. Если сразу погасить всю сумму не получается, то можно положить максимально возможную на погашение основного долга. Это позволит в последующем стабилизировать свое финансовое положение.

10 апреля. Идеальное время, чтобы заниматься планированием семейного бюджета.

Вторая декада

11 апреля. Хорошо заняться оздоровительными процедурами.

12 апреля. Можно делать покупки бытовой техники или компьютеров.

13 апреля. Наиболее удачное время для решения различных вопросов, связанных с кредитами или завещаниями.

14 апреля. Ни в коем случае не распоряжайтесь сегодня чужими деньгами и не выступайте в роли поручителя.

15 апреля. Лучше всего сегодняшний день посвятить выполнению профессиональных обязанностей, которые в будущем пообещают отличные премиальные.

16 апреля. Замечательный день, чтобы составить план предстоящих доходов и расходов.

17 апреля. Отличное время для крупных покупок: ювелирных изделий, бытовой техники. Можно даже выйти за рамки бюджета, все окупится.

18 апреля. Будьте осторожнее, сегодня будет легко обсчитаться!

19 апреля. Можно подписывать договоры, но не советуем покупать какие-то вещи.

20 апреля. Осторожнее покупайте лекарства, тщательно проверяя упаковку, срок годности, сертификат аптеки.

Третья декада

21 апреля. Лучше обходить магазины стороной. Да и карманники не дремлют.

22 апреля. Можно принимать деньги по долговым обязательствам.

23 апреля. Пора расплачиваться с долгами, а вот брать в долг не стоит.

24 апреля. Не следует принимать презенты и рассматривать серьезные предложения.

25 апреля. Это время можно использовать для коммерческой деятельности, однако особенно важные дела отложите.

26 апреля. Сегодня денежная энергия хорошо поддается влиянию. Используйте момент для важных обрядов привлечения достатка.

27 апреля. От спонтанных трат в этот день стоит воздержаться. В это время благоприятным будет составление плана расходов и поиск дополнительного источника денежных средств.

28 апреля. День, полный неожиданностей, непредсказуемых ситуаций. Опасно рисковать деньгами.

29 апреля. Можете совершать валютные операции, но не надо вкладывать и пересчитывать деньги.

30 апреля. День совсем не подходит для возвращения взятых ранее долговых обязательств.